Picerno, non solo Maselli. Fatta anche per Djibril e Palazzino

Tris di arrivi per il Picerno. Il direttore generale Vincenzo Greco ha praticamente chiuso le trattative per l’arrivo a titolo definitivo di Malik Djibril, centrocampista classe 2003 della Lucchese, già visto all’opera in Puglia con la Fidelis Andria e con Filippo Palazzino, attaccante esterno classe 2003 che dopo una prima parte di stagione a Legnago arriverà in prestito con diritto di riscatto dall’Ascoli.

