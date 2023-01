Serie B: Palermo-Bari, rosanero col lutto al braccio

In occasione della sfida con il Bari, in programma alle 20.30 di venerdì 20 gennaio, i giocatori del Palermo scenderanno in campo con il lutto al braccio in memoria di Biagio Conte, il missionario laico palermitano morto giovedì scorso per un tumore. Il club rosanero ha deciso, chiedendo e ricevendo l’autorizzazione dalla Lega di B, di “rendere un ultimo omaggio all’eredità di un palermitano esemplare che ha lasciato un vuoto nella comunità cittadina e non solo”, si legge in una nota.

”Con fratel Biagio Palermo perde un eroe vero – ha dichiarato Dario Mirri, presidente del Palermo -, ma il lascito degli eroi è proprio l’esempio per chi resta. C’è una strada tracciata che ora tocca a noi percorrere: oltre il cordoglio, l’impegno a portare avanti la sua opera concreta con altre opere concrete. Solo cosi’ saremo degni di averlo avuto con noi”.

