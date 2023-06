Dopo Benevento, Spal e Perugia, è il Brescia la quarta squadra a retrocedere in Serie C. A esultare è il Cosenza di William Viali: grazie a una rete di Meroni al 95’, i lupi silani ottengono la salvezza ai playout per il secondo anno consecutivo (un anno fa, a cadere fu il Vicenza).

Dopo un primo tempo a reti inviolate, nella ripresa il Brescia spinge e si porta in vantaggio al 74′ con Bisoli. Ma Meroni al 95′ trova di testa la rete che vale la Serie B. Poco prima della fine, pioggia di fumogeni e invasione di campo dei tifosi del Brescia: sul terreno di gioco irrompe la Polizia costringendo Massa a interrompe la gara.

Durante la pausa forzata le squadre attendono nel tunnel, dove si verifica un parapiglia tra calciatori: a farne le spese è Rigione, difensore dei cosentini, espulso. Dall’esterno dello stadio alcuni petardi e fumogeni raggiungono il settore ospiti. Dopo quasi mezz’ora di sospensione, si torna in campo per giocare l’ultimo minuto. Finisce 1-1: Brescia in C dopo 38 anni, Cosenza salvo.

