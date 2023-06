Cerignola: Pazienza si allontana, divorzio a un passo

Michele Pazienza sembra sempre più lontano dal Cerignola. L’allenatore, infatti, con ogni probabilità non resterà alla corte del presidente Nicola Grieco. Il divorzio, in ogni caso, era nell’aria da tempo, dal momento che l’ex Juventus e Napoli nelle ultime settimane ha ricevuto allettanti proposte dal Top Club della categoria. Il ds Elio Di Toro, in ogni caso, è già al lavoro per individuare l’eventuale sostituto.

