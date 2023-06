Falcone ai bambini: ‘A Lecce mi trovo bene’

“Io e la mia famiglia ci troviamo molto bene a Lecce, poi sarà la società e fare le valutazioni”. È così che Wladimiro Falcone, estremo difensore giallorosso, risponde ai bambini presenti nel teatro della parrocchia B.V. Maria Addolorata di Copertino, dove si è svolta la premiazione della 9a edizione del concorso “Il mio campione GialloRosso”. Doveva esserci anche Federico Baschirotto, fresco di convocazione in nazionale per la Nations League, ma un impegno dell’ultim’ora gli ha impedito di partecipare. Tornando a Wladimiro Falcone, è in prestito dalla Sampdoria, ma il Lecce dovrebbe riscattarlo. Dopo l’ottimo campionato, però, gli estimatori per il portiere romano non mancano.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

