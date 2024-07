Serie A, ufficializzate le date della stagione 2024/25

Sono state ufficializzate le date del calendario della Serie A e della Coppa Italia 2024/2025. La Serie A comincerà il 18 agosto, mentre l’ultima giornata è in programma il weekend del 25 maggio. Un solo turno infrasettimanale in programma (30 ottobre), quattro invece le soste previste per le nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo.

Queste le date del calendario della Coppa Italia: 4 agosto Turno Preliminare, 11 agosto Trentaduesimi, 25 settembre Sedicesimi, 4 e 18 dicembre Ottavi di finale, 5 e 26 febbraio Quarti di finale, 2 aprile Semifinali d’andata, 23 aprile Semifinali di ritorno, 14 maggio la Finale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author