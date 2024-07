Monopoli, le priorità sul mercato sono un portiere e un centrocampista

L’interesse per Yabre, ma non solo: il Monopoli del direttore sportivo Chiricallo guarda verso tanti altri orizzonti per rinforzare il roster da mettere a disposizione di mister Colombo in vista della nuova stagione. L’obiettivo è quello di rendere la rosa il più strutturata possibile per il ritiro in programma a Moccone tra il 16 e il 29 luglio. Le priorità allo stato attuale delle cose sono un portiere e un centrocampista: nel primo caso si cerca un profilo under a cui più in là sarà affiancato un interprete di maggiore esperienza, maggiore esperienza che è invece quello che servirà nella fascia mediana.

Capitolo attacco: qui è tutto fermo perché prima si dovrà procedere con le uscite. Ad ora sono legati contrattualmente al club biancoverde Grandolfo, Sosa e De Paoli, ai quali va aggiunto Samuele Spalluto, rientrante dai sei mesi trascorsi a Trento; il sogno è quello di far tornare in riva all’Adriatico Tommasini, grande protagonista della salvezza conquistata nella scorsa stagione dopo il doppio confronto playout con la Virtus Francavilla. Tutto in questo senso, però, dipenderà dalle evoluzioni interne al Pescara, società proprietaria del suo cartellino. Occhio infine al reparto under, con particolare riferimento a quei ragazzi che non prenderanno posto in lista in quanto provenienti dal settore giovanile: faranno parte del gruppo di Colombo Renato Cascella, reduce dalla promozione in C con la maglia della Team Altamura, ma anche Claudio Cristallo e Giuseppe Simone.

