Eccellenza, Canosa: ecco Talìn, Murilo Gomes vicino

Il primo tassello è stato già incastrato con l’annuncio di Luigi Di Simone come nuovo allenatore. Ora, però, il Canosa del presidente Alessandro Di Nunno comincia a prendere forma. Già definito l’arrivo di Mohammed Saani, attaccante che verrà ufficializzato a stretto giro, i rossoblù pescano ancora in casa Unione Calcio Bisceglie con Facundo Talìn. Classe ’87, il difensore italo-argentino si è fatto apprezzare nel corso di questi anni per la sua duttilità, ma non solo. Con la maglia della seconda squadra biscegliese, nell’ultimo campionato di Eccellenza, ha collezionato 23 presenze, 6 reti e 4 assist: numeri quasi da centrocampista.

Le novità, in ogni caso, non finiscono qui per il Canosa. Il direttore sportivo Gianco Francavilla, infatti, è al lavoro su più fronti per consegnare a mister Di Simone una squadra di qualità. Non c’è nessuna intenzione di smantellare completamente l’organico che ha centrato la salvezza nella scorsa annata nonostante i nove punti di penalizzazione. A tal proposito, le conferme dell’estremo difensore Paolo Vicino e del difensore Giuseppe Pinto sono mera formalità, mentre Canosa dovrà salutare Onofrio Turitto, già in direzione Barletta.

In entrata, invece, sempre più probabile la firma di Murilo Gomes, difensore classe ’90 già visto in Puglia con le maglie di Bitonto e Gravina. Il centrale brasiliano, con ogni probabilità, andrà a occupare la casella lasciata vuota da Giovanni Montrone, anche lui destinato al Barletta.

