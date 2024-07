Eccellenza, Santana e Ramos sono due nuovi giocatori del Molfetta

Il Molfetta annuncia l’acquisizione dei calciatori Erubey Santana e Miguel Ramos per la stagione sportiva 2024/25.

Erubey Santana, esterno spagnolo classe 2006, è noto per la sua velocità e abilità nel dribbling, supportate da una buona tecnica individuale. Nella scorsa stagione, ha segnato 6 reti e fornito 12 assist nella División de Honor Juvenil, la massima categoria giovanile spagnola.

Miguel Ramos, centrocampista spagnolo classe 2002, è un giocatore versatile, capace di ricoprire anche i ruoli di esterno d’attacco e trequartista. La sua velocità e agilità lo rendono particolarmente efficace nel creare superiorità numerica in fase offensiva. Ramos vanta una significativa esperienza in Tercera División con l’Atletico Paso, squadra con cui ha ottenuto la promozione in Segunda B. Nell’ultima stagione, ha giocato per il club La Cuadra, sempre in Tercera División.

