Serie A, Sassuolo sfida il Napoli con due pugliesi in panchina

Dopo l’esonero di Dionisi, all’indomani della sconfitta interna con l’Empoli, la guida tecnica del Sassuolo è stata affidata al barese Emiliano Bigica. Non sarà l’unico pugliese sulla panchina degli emiliani: il suo vice è Mino Francioso, brindisino purosangue. Sia Bigica che Francioso sono stati chiamati in estate per guidare la Primavera del Sassuolo da un altro pugliese: il barese Francesco Palmieri, ex bomber del Lecce e attualmente responsabile del settore giovanile neroverde. Per Bigica e Francioso ci sarà un debutto di fuoco: alle 18.00 di stasera, mercoledì 28 febbraio, il Sassuolo affronterà il Napoli al Mapei Stadium nel recupero della 21a Giornata.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author

Cristina Cavallo Sono nata a Rimini, trasferita in Puglia a soli 4 anni. Mi sono innamorata della regione e della mia città, Ostuni. Venti anni fa mi sono trasferita a Brindisi dopo una lunga esperienza come giornalista pubblicista presso la redazione di TeleRadioCittàBianca. L’esperienza giornalistica è proseguita con collaborazioni presso altre tv e testate giornalistiche. Da aprile 2016, quindi, sin dagli albori, faccio parte del Gruppo editoriale Distante e ricopro il ruolo di responsabile della redazione sportiva di AntennaSud85. Inoltre, sono il direttore di TuttoCalcioPuglia.com, sito dello stesso Gruppo. See author's posts