Nuovo ricovero per Zeman, potrebbe essere rioperato

Zdenek Zeman è stato nuovamente ricoverato in ospedale. Per l’allenatore boemo si prospetta la necessità di un’altra operazione a causa del rigetto di uno degli stent inseriti nell’ultimo intervento chirurgico effettuato qualche giorno fa.

L’ex tecnico del Foggia si era sottoposto a un’operazione alla carotide a seguito di un malore accusato agli inizi di dicembre durante un allenamento con il Pescara. In quel frangente era stato dimesso dopo pochi giorni, tornando alla guida del club abruzzese, per poi essere nuovamente ricoverato il 17 febbraio e operato quarantotto ore dopo.

Situazione che lo ha costretto a presentare le dimissioni dalla panchina del club abruzzese dato che i tempi di recupero previsti erano tra i quattro e i sei mesi. Al suo posto è subentrato il suo vice Giovanni Bucaro, che ha ereditato una squadra posizionata in piena zona playoff con 41 punti conquistati in 27 partite nel girone B di Serie C.

Zeman, che compirà settantasei anni il prossimo 12 maggio, potrebbe essere nuovamente costretto a sottoporsi a intervento chirurgico per risolvere il problema del rigetto degli stent, piccoli tubi metallici utilizzati per sostenere gli organi cavi interni interessati.

