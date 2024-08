Sede di associazione trasformata in un bar: scatta la sanzione

Continua l’attività straordinaria di controlli amministrativi nella città di Gallipoli da parte della Polizia di Stato. Nei giorni scorsi è emerso che un’associazione sportiva, a cui il Comune di Gallipoli aveva concesso come sede legale l’uso di un antico torrione nella città vecchia, aveva di fatto trasformato il maniero in un’attività di somministrazione di alimenti e bevande ad uso non solo dei soci della stessa, ma anche e soprattutto di terze persone, la maggior parte bagnanti e turisti della vicinissima spiaggia della Purità.

Le verifiche effettuate hanno fatto emergere, oltre all’attività completamente abusiva di somministrazione, anche la cattiva conservazione e stoccaggio di bevande ed alimenti, stipati in condizioni igienico sanitarie pessime, nei locali inferiori del torrione.

Il tutto è stato segnalato alle competenti autorità sanitarie che, a seguito di sopralluoghi, oltre a confermare quanto accertato dagli agenti di polizia, hanno sanzionato il presidente dell’associazione, diffidandolo a ripristinare le condizioni igienico sanitarie.

La squadra amministrativa del Commissariato di Gallipoli ha contestato al presidente pro-tempore dell’associazione diverse violazioni amministrative, tra cui la somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione, motivo per il quale, il competente ufficio comunale ha disposto la cessazione immediata dell’attività.

