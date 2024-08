Salento, scoperti sei lavoratori in nero. Sedici denunce e multe superiori a 160.000 euro

Un’operazione congiunta condotta dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce e dal personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro ha portato a risultati significativi in materia di sicurezza e regolarità sul posto di lavoro. Durante i controlli effettuati in vari settori, tra cui bar, ristoranti, cantieri edili e aziende agricole, sono stati scoperti sei lavoratori in nero, generando un totale di 16 denunce e multe per oltre 160.000 euro.

Questi controlli, eseguiti nel mese di agosto, hanno coinvolto 25 aziende distribuite in diversi comuni della provincia, tra cui Lecce, Porto Cesareo, Nardò, Otranto e Santa Maria di Leuca. Gli ispettori hanno riscontrato irregolarità in tutte le aziende ispezionate, dimostrando la necessità di un’azione incisiva per garantire la sicurezza e i diritti dei lavoratori.

Le irregolarità accertate non si sono limitate all’assunzione di lavoratori in nero; hanno incluso anche gravi violazioni delle normative sulla sicurezza. In particolare, sono stati emessi sei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro irregolare e per violazioni significative riguardanti la sicurezza sul lavoro. Le multe amministrative, emesse in misura ridotta, hanno ammontato a circa 110.000 euro, mentre le ammende contestate per le violazioni della sicurezza hanno superato i 50.000 euro.

Queste operazioni non solo mirano a contrastare il lavoro sommerso, ma anche a tutelare le “categorie protette” e vulnerabili, come i cittadini extracomunitari, spesso più esposti a sfruttamenti. Le violazioni riscontrate includevano anche l’assenza di permessi di soggiorno regolari, la mancanza di formazione adeguata per le mansioni specifiche e l’assenza di documenti essenziali per la valutazione dei rischi sul lavoro.

È importante sottolineare che, poiché i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari, le persone coinvolte devono essere considerate presunte innocenti fino a una sentenza definitiva. Tuttavia, i numeri emersi dall’operazione testimoniano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la legalità e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le attività ispettive continueranno a svolgersi con regolarità, con l’obiettivo di prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti. Il lavoro degli uomini del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lecce è fondamentale per promuovere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori, contribuendo a un futuro migliore per il mercato del lavoro nella provincia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts