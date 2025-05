Medici di base, sede unica 8-20

Si chiameranno Aft, acronimo di aggregazioni funzionali territoriali, e saranno la rivoluzione della medicina di base. Niente più orari da memorizzare, niente più attese di turni tra la mattina e il pomeriggio. Ma sedi uniche dove mettere insieme 10-12-18 medici di base delle grandi città o addirittura di comuni limitrofi aperte dalle 8 alle 20. Per ora. Poi probabilmente, superata la fase sperimentale, anche fino a mezzanotte. E un servizio di prima assistenza per smaltire i pronto soccorso. Ogni medico coprirà con i propri orari ma tutti i medici della struttura potranno, su richiesta del paziente, accedere alla cartella clinica che sarà inserita su una piattaforma. Netmedica, il nome, e diventerà una app scaricabile sui nostri smartphone. In tutta la Puglia saranno 145, in provincia di Lecce 25, a Lecce città 3. Nastro di partenza il prossimo primo giugno

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author