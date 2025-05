La Carovana dei referendum

Una carovana per il diritto dovere di votare. Che è scegliere per se stessi e la comunità nella quale si vive. Da Lecce per tutto il Salento per ricordare che si vota l’8 e il 9 giugno per il referendum. Cinque quesiti: l’abrogazione della disciplina relativa ai licenziamenti illegittimi del contratto a tutele crescenti; l’abrogazione della norma sui licenziamenti nelle piccole imprese; l’abrogazione parziale delle norme sui contratti a tempo determinato; l’abrogazione della disciplina sulla responsabilità solidale in caso di incidenti sul lavoro ; la modifica della disciplina sulla cittadinanza

