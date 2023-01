Roma – Una nuova proposta sulla scuola questa volta che arriva direttamente dal Ministro Valditara rischia di accendere una nuova polemica tra maggioranza e opposione. “La scuola pubblica ha bisogno di nuove forme di finanziamento anche per coprire gli stipendi dei professori che potrebbero subire una differenziazione regionale. E per trovarle, si potrebbe aprire ai finanziamenti privati”. Secondo il ministro bisogna trovare nuove strade, anche sperimentali, di sinergia tra il sistema produttivo, la società civile e la scuola, per finanziare l’istruzione, oltre allo sforzo del governo. Per chi vive e lavora in una regione d’Italia in cui più alto è il costo della vita, come al Nord, potrebbe guadagnare di più secondo il Ministro secondo cui, il contratto resterà nazionale anche con l’autonomia differenziata. Ma le opposizioni già sul piede di guerra lamentano già possibili ulteriori disuguaglianze tra Nord e Sud

