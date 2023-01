Scuola: Boccia, ‘Gravissime le parole di Valditara’

“Sono gravissime le dichiarazioni del Ministro Valditara che, anziché affrontare problemi reali come la dispersione scolastica e il potenziamento della scuola, propone stipendi differenziati per i docenti, salvo poi, anche stavolta, rimangiarsi tutto dopo che la polemica è scoppiata”. Così Francesco Boccia, ex Ministro per gli Affari regionali e coordinatore della mozione Schlein al Congresso PD, in diretta a Sky Economia, su Sky Tg24.

“Le sue parole non mi stupiscono perché si legano naturalmente al tentativo di sempre del Presidente Fontana e della Lega di regionalizzazione della scuola, con la proposta di spostare il personale della scuola dallo Stato alle Regioni – prosegue Boccia -. Un’autentica follia che non smentiscono nemmeno gli alleati e che viene fuori da questa goffa interpretazione di autonomia di Valditara che ipotizza stipendi aggiuntivi per gli insegnanti con risorse private”.

“L’unica cosa seria da fare è aumentare sensibilmente gli stipendi. L’unità della scuola italiana non si tocca. Questo approccio spregiudicato sulla scuola rappresenta l’idea della destra a trazione leghista anche sull’autonomia che abbiamo fermato già due anni fa e contro cui faremo di nuovo, se la riproponessero, le barricate nel Parlamento e nel Paese”, conclude Boccia.

