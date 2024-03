Governo,”Combattere il bullismo: la ricetta del Ministro dell’Istruzione Valditara per una scuola più sicura”

Il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha presentato la sua “ricetta” per combattere il bullismo nelle scuole italiane. Contrariamente alle punizioni esemplari e alle sospensioni, Valditara sostiene che aumentare la presenza dei ragazzi che si rendono protagonisti di episodi di bullismo all’interno del sistema scolastico sia la soluzione migliore per recuperarli e prevenire futuri episodi di violenza. Durante un’audizione davanti alla commissione Cultura del Senato, il Ministro ha dichiarato di non essere favorevole alle sospensioni perché “meno scuola” non è un provvedimento utile per risolvere il problema.

La crociata di Valditara contro il bullismo non si limita al contesto tra studenti, ma si estende anche agli episodi di violenza contro i docenti, che sono sempre più diffusi. Per contrastare questo fenomeno, il Ministro ha istituito un tavolo ministeriale chiamato “Autorevolezza e rispetto”, che riunisce esperti di diverse discipline per individuare iniziative significative. L’obiettivo è ridare autorevolezza alla classe docente e contrastare il bullismo in generale.

La protezione del personale scolastico è una priorità per Valditara. Ha annunciato la messa a disposizione dell’Avvocatura dello Stato per la difesa legale dei docenti e di altre figure che lavorano nelle scuole quando diventano vittime di episodi di violenza. Ha anche invitato a segnalare tempestivamente gli attacchi contro i docenti, e questa iniziativa ha già portato a quattro segnalazioni nei pochi giorni successivi all’emissione della circolare.

Il piano d’azione del Ministro contro il bullismo include anche misure per contrastare il cyberbullismo. Il Governo ha stanziato 2 milioni di euro all’anno per i prossimi tre anni per combattere questa forma di violenza nelle scuole. Valditara ha sottolineato anche l’importanza dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica e alla legalità, introdotto dalla legge n.92 del 2019, come strumento basilare per contrastare la violenza.

Infine, il Ministro ha affrontato il tema degli smartphone a scuola. Secondo Valditara, la circolare sul loro utilizzo non demonizza lo strumento digitale, ma definisce un uso proprio e improprio del cellulare. L’uso proprio è quello con finalità didattiche, all’interno di un percorso guidato dal docente, mentre l’uso improprio è quello che trasforma il cellulare in uno strumento di offesa contro il docente. In questi casi, la presenza del cellulare in classe non è gradita.

Il Ministro Valditara si impegna così a creare un ambiente scolastico più sicuro, promuovendo l’autorità e il rispetto tra gli studenti e nei confronti dei docenti. La sua “ricetta” per combattere il bullismo punta a una maggiore inclusione e responsabilizzazione degli studenti, combinata con misure concrete per contrastare la violenza e il cyberbullismo.

