Carmiano, dai carabinieri tolleranza zero contro alcool e droghe

Il Comando della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina ha recentemente svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Carmiano, come parte di una strategia più ampia di azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale di Lecce. Questa strategia sarà riproposta con maggiore frequenza in tutta la provincia salentina, con l’obiettivo di contrastare la minaccia alla sicurezza pubblica e l’abuso di alcool e droghe.

Durante il servizio di controllo, sono state controllate circa cinquanta persone e trentasette veicoli. Sono state contestate numerose infrazioni al Codice della Strada e sono state ritirate otto patenti di guida, di cui quattro per uso di sostanze stupefacenti e altre quattro per guida sotto l’effetto di alcol. Inoltre, cinque autovetture sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Le operazioni di polizia hanno anche permesso di segnalare alle autorità giudiziarie un soggetto neopatentato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Durante una perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di sostanza presumibilmente stupefacente, hashish, e di materiale per il confezionamento nascosto nell’abitacolo del veicolo. Altri tre soggetti sono stati segnalati alla Prefettura locale come presunti assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, due persone sono state denunciate perché sono state trovate alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito.

È importante sottolineare che, poiché i procedimenti penali sono ancora nella fase preliminare, le persone denunciate devono essere considerate soggette a indagini e quindi presunte innocenti fino a una sentenza definitiva. Questo sottolinea l’importanza del rispetto dei diritti di tutti gli individui coinvolti nel processo legale.

