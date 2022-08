BARI – “In Puglia nessuna assunzione di nuovi dirigenti scolastici. 40 scuole senza preside, nonostante i numerosi vincitori di concorso ancora da assumere e i tanti dirigenti pugliesi in servizio in altre regioni”. Questo l’allarme lanciato dal presidente dei presidi di Puglia, Roberto Romito che manifesta seria preoccupazione per l’anno scolastico che verrà. Nonostante gli oltre 3.500 vincitori del maxiconcorso dirigenziale indetto 5 anni fa, delle 317 nuove assunzioni disposte in totale quest’anno dal Ministero dell’Istruzione nessuna – a quanto pare – toccherà alla Puglia, come a diverse altre regioni. Di qui la possibilità che centinaia di scuole, a livello nazionale, restino senza dirigente. E in Puglia saranno all’incirca 40 che saranno potrebbero essere affidate in reggenza a un dirigente già in servizio; “e molte di esse alcune anche grandi e complesse – lamenta ancora Romito – sono in questa condizione già da anni”.