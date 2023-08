Scuola, la BAT tra le province meno istruite d’Italia

BAT – La BAT è la seconda provincia meno istruita d’Italia. Il dato sui titoli di studio nella fascia d’età dai 9 anni in su pone sotto i riflettori un problema scolastico non indifferente. La statistica, pubblicata dal Sole 24 Ore, vede la sesta provincia pugliese meglio soltanto del Sud Sardegna.

Il 59,4% del campione raccolto arriva al massimo al conseguimento della licenza media inferiore, un risultato che include analfabeti, alfabeti senza titoli di studio e titolari di licenza elementare e media inferiore. La classifica tiene conto di coloro che vivono nella BAT, ma non di coloro che hanno scelto di studiare e lavorare al di fuori del territorio provinciale: l’invecchiamento della popolazione e i percorsi accademici e professionali nel resto d’Italia e del mondo incidono in maniera forte sui dati raccolti, anche alla luce del record tutto pugliese di 100 e lode conseguiti nelle scuole secondarie di secondo grado.

La BAT, seconda in classifica deve fare i conti con i numeri negativi sul livello d’istruzione, con la Puglia che in generale non può sorridere: nono posto per Brindisi con il 56,3% dei cittadini con al massimo la licenza media inferiore, decimo posto per Taranto con il 56,2%, dodicesima Foggia con il 56%. Distanti, ma non troppo, Lecce con il suo ventunesimo posto al 53,3% e Bari, la più istruita di Puglia, trentaduesima con il 51,3%.

