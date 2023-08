Bat: Scontro tra mezzi pesanti a Canosa, un ferito grave

Un uomo di circa 60 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di giovedì 10 agosto sulla statale 93 che collega Canosa di Puglia alla frazione di Loconia, nella Bat. Due inmezzi coinvolti: un autoarticolato guidato da un uomo di nazionalità straniera e un autocarro con cassone, guidato dal 60enne. Il ferito è stato soccorso dal personale dell’Oer e trasportato in codice rosso all’ospedale Bonomo di Andria. Sta bene invece l’altro camionista. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Canosa che dovranno ricostruire la dinamica dello scontro: non si esclude che a causare l’impatto sia stata una manovra azzardata.

