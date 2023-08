Barletta, lavori per il parcheggio interrato al via dal 4 settembre

BARLETTA – Cominciano i lavori per il nuovo parcheggio interrato di via Vittorio Veneto a Barletta. Si è sbloccato nel corso delle ultime settimane l’iter burocratico per la realizzazione dell’area di posteggio per auto e motocicli, dopo uno stop durato addirittura 19 anni. Mercoledì, con un sopralluogo di amministrazione comunale e tecnici incaricati, è avvenuta la consegna delle operazioni che partiranno ufficialmente il 4 settembre e avranno una durata prevista di 540 giorni.

Il parcheggio interrato, inserito nel 2004 nel Contratto di Quartiere Borgovilla-Patalini, potrà disporre di 110 posti auto e 10 posti per le moto. Ad occuparsi delle attività sarà il Consorzio Conpat Scarl di Roma, che si è aggiudicato l’appalto per la cifra di 2.053.000 euro, somma a cui seguirà l’aggiornamento dei prezzi previsto dalla normativa vigente.

L’opera si inserisce nel progetto di riqualificazione dell’intera via Vittorio Veneto, a partire dai lavori per il sottovia Callano, attualmente al centro di nuove polemiche per l’omissione dell’impianto d’illuminazione, fino ad arrivare al secondo fronte di stazione.

