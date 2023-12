Scoperta evasione da 2,4 milioni di euro nel leccese

I proprietari di un frantoio di Veglie, in provincia di Lecce, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza per non aver dichiarato al fisco ricavi superiori a 2,4 milioni di euro. Le violazioni includono l’omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e il mancato pagamento delle imposte dovute per l’attività d’impresa svolta nel frantoio di Veglie. Le indagini sono state avviate utilizzando i dati della Guardia di Finanza e hanno coinvolto altre aziende della zona coinvolte nella molitura delle olive durante la stagione della raccolta. L’ispezione fiscale ha rivelato un’evasione fiscale degli imprenditori per oltre due milioni di euro, dopo l’analisi della documentazione acquisita.

