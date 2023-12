Scontri Casarano-Barletta, 2 denunce per detenzione di droga

In seguito agli incidenti avvenuti domenica 3 dicembre durante l’incontro di calcio Casarano-Barletta, il questore di Lecce ha intensificato i servizi straordinari a partire dalla scorsa notte e che si protrarranno nei prossimi giorni.

Nell’ambito di questi servizi, Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanzia con un team cinofili hanno proceduto a 10 perquisizioni domiciliari a carico di altrettanti soggetti che gravitano nell’area più oltranzista della tifoseria organizzata casaranese.

Sono stati rinvenuti diversi oggetti vietati e probabilmente utilizzati per gli episodi di violenza come quelli che si sono registrati nel corso dell’incontro del Capozza. Gli agenti hanno anche sequestrato 127,05 grammi di hashish, 4,35 grammi di marijuana, un tirapugni in metallo, un coltello a serramanico e una mazza da baseball.

Due uomini, classe ‘90 e ’94, sono stati denunciati per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Maria Teresa Carrozzo

