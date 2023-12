Picerno, Longo: ‘Abbiamo dominato, è mancato solo il gol’

“Abbiamo dominato, ci è mancato solo il gol. Ma questo punto lo apprezzeremo nel tempo perché la Casertana alla lunga lotterà per la promozione in Serie B”. Emilio Longo non nasconde la delusione per lo 0-0 nel big match casalingo con i falchetti di Cangelosi. Ecco l’intervista completa al tecnico del Picerno dopo la sfida con la Casertana, realizzata dall’inviato Francesco Cutro:

