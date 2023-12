Picerno e Casertana non si fanno del male: reti bianche nel big match

PICERNO – Un Picerno imbattuto in casa, una Casertana imbattuta fuori, è il preambolo del big match dell’Immacolata che va di scena al “Curcio”, a vincere è soltanto la pressione d’alta quota. La partita non offre spettacolo e termina 0-0. Il primo tempo è un monologo dei padroni di casa, ritmo forsennato per la squadra di Longo, al 20’ la prima occasione: corner delizioso di Vitali, Gilli di testa non inquadra lo specchio. I lucani sfiorano il vantaggio al 22’, Pagliai si inserisce bene e riesce a servire Santarcangelo a pochi passi dalla porta, grande intervento di Venturi che tiene a galla i falchetti in difficoltà nelle prime fasi del match. 42’, altra ottima trama del Picerno, Vitali vede la corsa di Pagliai, pallone a cercare ancora Santarcangelo, Celiento mura il tentativo del promettente classe 2003. Secondo minuto di recupero, Murano protegge palla, vede il solito Santarcangelo che si propone, avanza ma il suo tiro è deviato in angolo. Negli spogliatoi a reti bianche ma è molto più Picerno, Casertana mai così in difficoltà nelle ultime otto gare.

Ritmi blandi nella ripresa, al 60’ giunge il primo squillo della Casertana, tirocross basso di Taurino dalla sinistra, tutto facile per Merelli. 68’, calcio di punizione rasoterra e telefonato di Maiorino. 77’, rinvio efficace di Merelli, la sfera finisce a Murano che ci prova senza pensarci troppo facendo soltanto il solletico al portiere campano. L’occasione maggiore arriva all’82’, Toscano e Curcio scambiano sul lato mancino, il numero dieci disegna un’insidiosa traiettoria a giro che Merelli intercetta con sicurezza. 92’, corner messo fuori dalla difesa casertana, Murano tenta di controbalzo ma è un’idea errata. Finisce a reti bianche, le due squadre proseguono i rispettivi filotti positivi con un pareggio che non scontenta nessuno, ma la Juve Stabia adesso può davvero fuggire.

IL TABELLINO

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Pagliai, Allegretto, Gilli, Novella (11’pt. Guerra); De Cristofaro, De Ciancio (22’st. Pitarresi); Esposito (44’st. Graziani), Santarcangelo (22’st. Maiorino), Vitali (44’st. Ceccarelli); Murano. All. Longo.

Casertana (4-3-3): Venturi; Calapai, Celiento, Sciacca, Anastasio; Toscano, Proietti, Paglino (13’st. Taurino); Curcio, Montalto, Tavernelli. All. Cangelosi.

Arbitro: Turrini di Firenze.

Note: ammoniti: De Ciancio (P), Sciacca (C), Paglino (C), Pitarresi (P), De Cristofaro (P), Montalto (C).

Angoli: 7-0

