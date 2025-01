Scontro PD-FdI a Barletta, raccolta firme per sfiduciare Lanotte?

BARLETTA – Una presunta raccolta firme per sfiduciare il presidente del consiglio comunale Marcello Lanotte in cima ai motivi dello scontro tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico. La spaccatura interna a Forza Italia diventa dirimente anche nelle conferenze dei capigruppo e nella scelta delle date per il consiglio comunale.

Mercoledì nuova seduta consiliare con potenziali nuove assenze tra i fedelissimi di Cannito. Dopo l’assenza della maggioranza e la presenza dell’opposizione nell’ultimo ordine del giorno si discute nuovamente dei debiti fuori bilancio.

