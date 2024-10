Sciopero automotive, Sindacati: ‘Il governo convochi Stellantis”

Roma – Il settore auto è a rischio, non vogliamo stare a guardare. I sindacati insieme ai lavoratori alla politica sono in piazza, compatti per chiedere al Governo all’Europa ma soprattutto a Stellantis di non far morire il settore automotive Italiano e con loro i lavoratori. Serve un piano straordinario di investimenti. E’ un settore strategico dicono i tanti lavoratori italiani in corteo

