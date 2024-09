Schianto in pieno centro a Martina Franca: BMW contro un edificio

Un violento incidente si è verificato ieri sera, intorno alle 23, in Corso Italia, una delle arterie principali di Martina Franca. Una BMW, per cause ancora da chiarire, si è schiantata con violenza contro l’angolo di un edificio all’incrocio nei pressi della stazione di servizio Eni.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che non ci siano altri veicoli coinvolti. L’impatto è stato molto violento, tanto da provocare ingenti danni alla vettura, che è risultata praticamente distrutta nella parte anteriore e laterale. A bordo dell’auto, un giovane che, fortunatamente, è uscito quasi illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Martina Franca per mettere in sicurezza la zona e i sanitari del 118 per prestare le prime cure al conducente.

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi del caso.

