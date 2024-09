Taranto, paura nella notte sulla provinciale 104, auto si ribalta

TARANTO – Incidente stradale nella notte alla periferia di Taranto, una Lancia Y si è ribaltata in via Vicinale vecchia al di fuori della competenza comunale di Taranto, all’intersezione tra le strade provinciali 104 e 107 sulla strada che dalla borgata di Talsano conduce a Faggiano. Fortunatamente non ci sarebbero state gravi conseguenze per il conducente del mezzo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed i Vigili del fuoco del capoluogo ionico, che hanno provveduto a rimuovere l’auto ribaltata che ha finito la sua corsa su un fianco.

Foto Francesco Manfuso



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author