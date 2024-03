Scherma, due pugliesi al campionato del mondo Giovani e Cadetti

Sono state diramate le convocazioni in vista del campionato del Mondo Giovani e Cadetti, in programma a Riyadh in Arabia Saudita dal 12 al 20 aprile, che ricalcano in linea di massima quelle per il Campionato Europeo di categoria disputato a Napoli a fine febbraio e che ha visto l’Italia imporsi tanto nel medagliere Under 17 quanto nell’Under 20.

Ritroviamo dunque, nei panni di riserve nella sciabola Giovani, Davide Cicchetti del Circolo Schermistico Dauno e Gaia Carafa, da poco entrata a far parte del Centro Sportivo Carabinieri.

Le prove individuali di sciabola Giovani si terranno, sia per il tabellone maschile che per quello femminile, giovedì 18 aprile; le due prove a squadre invece sono previste per la giornata conclusiva della kermesse iridata, sabato 20 aprile.

In Arabia Saudita saranno complessivamente in palio 18 titoli mondiali, di cui 12 fra individuali e a squadre per i Giovani e 6 (solo individuali) fra i Cadetti. Un anno fa, nell’ultima edizione iridata giovanile svoltasi in Bulgaria a Plovdiv, l’Italia conquistò sette medaglie (un oro, quattro argenti e due bronzi).

