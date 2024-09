Sassuolo corsaro al Via del Mare, Lecce fuori dalla Coppa Italia

Lecce – Luca Gotti si affida ad un ampio turn over per l’infrasettimanale di Coppa Italia contro gli emiliani di Fabio Grosso. Dopo i primi minuti senza reali emozioni a passare sono gli ospiti con Muharemovic. Il Sassuolo può battere un calcio d’angolo che sfrutta grazie al cross morbido di Pierini che da destra pesca da solo in area il centrale difensivo di Grosso che si era portato in avanti per l’occasione e batte così l’incolpevole Fruchtl dopo appena 13 minuti.

Al 25′ il Lecce prova a rispondere: Pierret lancia Banda che può usufruire anche di un intervento errato di Toljan, l’esterno di Gotti entra in area, appoggia per Marchwinski che apparecchia per lo stesso Pierret ma la conclusione del francese non impensierisce Satalino che può bloccare agevolmente. Al 37′ sono ancora i padroni di casa a provarci, questa volta con maggiore convinzione grazie ad un’inziativa personale di Dorgu da 25 metri ci prova di sinitro con la sfera che esce non di molto alla sinistra del numero 12 neroverde. Ancora Lecce al 41′ che esce bene da destra a sinistra con la palla che da Rafia arriva a Dorgu e poi a Banda che si accentra e calcio forte verso la porta avversaria ma la conclusione risulta fuori misura.

Dopo trenta secondi però è il Sassuolo ad andare vicino al raddoppio: gli emiliani rubano palla facilmente a Rafia, Volpato può gestire sull’out offensivo destro mettendo un traversone basso dove arriva a rimorchio Flavio Russo, in pratica un rigore in movimento che però il numero 91 di Grosso calcia alto. Finisce così un primo tempo di una partita senza troppe emozioni soprattutto per colpa di un Lecce a dir poco compassato.

Il secondo tempo inizia con Gallo e Rebic in campo per Banda e Pierotti. Al 50′ dopo un calcio batutto da sinistra da Oudin, la palla respinta dalla difesa del Sassuolo arriva a Gallo che di testa apparecchia per Guilbert che dai 25 metri non si fa pregare e calcia verso la porta difesa da Satalino che si allunga e blocca a terra. Al 54′ ancora Lecce con Oudin che su calcio piazzato dallo spigolo mancino dell’area emiliana mette un pallone velenoso che sempre Satalino mette in angolo.

Sul successivo corner ancora il numero 10 di Gotti pesca Marchwinski che di testa spizza la palla per Pierret che da pochi metri dalla linea di porta calcia alto. Al 56′ replica del Sassuolo che in ripartenza fa pervenire la sfera a Volpato che dalla sua posizione di esterno destro offensivo, supera il suo diretto avversario e calcia rasoterra sul palo opposto con la palla che esce di poco.

Al 72′ il neo entrato Moro va vicinissimo al gol con una conclusione insidiosissima sulla quale si deve superare Fruchtl che si allunga e devia in angolo. Al 73′ ancora i neroverdi, in completo bianco, vanno vicini al gol grazie a un intervento in scivolata di Gaspar che metter fuori l’attaccante avversario ma anche il portiere giallorosso che si ritrova ormai lontano dalla disponibilità della sfera che arriva a Moro che quasi non crede a tanta grazia e calcia su Gallo che salva così il Lecce dal possibile ko.

Al 77′ doppio pezzo di bravura con protagonisti Rebic e Satalino: il primo batte magistralmente un calcio di punizione dallo spigolo destro dell’area del Sassuolo indirizzando palla sotto il primo incrocio, il secondo compie un intervento prodigioso salva risultato. Intervento che serve ai suoi per raddoppiare: un minuto dopo infatti lo stesso Rebic regala palla agli avversari che la fanno arrivare sul lato destro dell’area di rigore giallorossa dove è pronto a riceverla D’Andrea che prima salta Gallo, poi si accentra quel tanto che basta per calciare sul palo opposto e superare Fruchtl per lo 0-2.

All’84’ il Lecce ci prova a riaprire la partita con uno scambio a tre Hasa, Pierret, Burnete con quest’ultimo che da fuori impegna Satalino bravo a respingere con una parata plastica. Ancora Lecce, ancora Rebic: all’89’ il croato ci prova su punizione dal limite dell’area ma sempre il numero 12 di Grosso si fa trovare pronto e blocca la sfera.

Finsice così una partita che il Lecce ha affrontato nel peggior modo possibile regalando il passaggio del turno al Sassuolo che ora se la dovrà vedere con il Milan.

LECCE-SASSUOLO 0-2

Reti: 13′ Muharemovic (Sas)

Lecce 4-2-3-1: Früchtl; Guilbert, Jean, Pelmard (61′ Gaspar), Dorgu (80′ Hasa); Pierret, Rafia; Oudin, Marchwiński (61′ Burnete), Banda (46′ Gallo); Pierotti (46′ Rebic). Panchina: Falcone, Samooja, Borbei, Rebić, Gaspar, Baschirotto, Morente, Krstović, Helgason, Ramadani, Burnete, Gallo, McJannet, Coulibaly, Hasa. Allenatore: Luca Gotti

Sassuolo 4-3-3: Satalino; Toljan, Muharemovic, Odenthal, Doig (56′ Pierangelo); Obiang, Lipani, Caligara (71′ Antiste); Pierini (56′ Pierini), Russo (70′ Moro), Volpato (70′ D’Andrea). Panchina: Russo, Moldovan, Missori, Ghion, Pieragnolo, Paz, Knezovic, Moro, D’Andrea, Antiste, Iannoni, Miranda, Laurienté, Kumi. Allenatore: Fabio Grosso

Arbitro: Daniele Perenzoni sez. di Rovereto – Assistenti: Domenico Palermo sez. di Bari – Domenico Fontemurato sez. di Roma 2 – IV Ufficiale: Gabriele Scatena sez. di Avezzano – VAR: Gianluca Aureliano sez. di Bologna – AVAR: Marco Monaldi sez. di Macerata

Ammoniti: 20′ Volpato (Sas), 53′ Doig (Sas), 63′ Lipani (Sas)

Note: 13.951 (incassso € 54.254,00)

