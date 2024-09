Serie C, Monopoli-Benenevento, la miglior difesa sfida il miglior attacco

Rientra Yeboah dalla squalifica, permane l’emergenza in difesa vista l’indisponibilità di Ferrini e Fazio e la seconda giornata di squalifica da scontare per Cristallo. Mister Colombo avrà qualche scelta in più per il match contro la capolista Benevento guidata da Gaetano Auteri, che nell’ultimo turno ha rifilato quattro reti al Foggia. Il miglior attacco, quello dei campani, con 12 reti messi a segno nelle prime cinque gare, con Manconi bomber autore di 3 reti contro la miglior difesa, quella del Monopoli che ha subito solo due gol. Ci sarà Cascella, che si giocherà il posto sul centro destra della difesa con Viteritti, che potrebbe tornare a centrocampo a scapito di Valenti, altro under che nell’ultimo impegno ha retto per tutti i 90 minuti. In attacco, come già detto, torna Yeboah, che andrà a giocarsi una maglia con Bruschi. Le ottime prestazioni dell’attaccante ex Pro Sesto, autore dell’assist per il gol di Vazquez a Cava dei Tirreni, però, non dovrebbe indurre Colombo a tornare. Da tenere in considerazione, però, le tre gare in una settimana, che potrebbero portare Colombo a modifiche inaspettate, soprattutto a centrocampo, dove nell’ultimo turno sono scesi in campo Battocchio, Scipioni e Calvano.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author