Virtus Francavilla, Gjonaj: “Ad Andria per i tre punti”

Eneo Gjonaj, jolly della Virtus Francavilla tra centrocampo e attacco, ai microfoni di Antenna Sud ha parlato così del momento dei biancazzurri: “Noi pensiamo solo al campo, a lavorare, a migliorare giorno dopo giorno. Siamo contenti di ciò che stiamo facendo e del calcio che stiamo mostrando, ma siamo consapevoli anche delle insidie che offre questo campionato. Contro l’Andria sarà una grande partita, contro un avversario fortissimo. Ci concentreremo su quello che dovremo fare noi, studiando la Fidelis in ogni minimo dettaglio. Andremo a giocarcela a viso aperto, come è giusto che sia in uno scontro diretto: faremo il massimo per andarci a prendere i tre punti, poi chi sarà più forte la spunterà”.

Fantasista, esterno ma anche mezzala. Gjonaj sa fare tutto e lo ha fatto vedere fin qui: “Io mi metto a disposizione della squadra, quello che c’è da fare si fa”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author