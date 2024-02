San Pietro Vernotico, rapinatore solitario in azione all’Eurospin

SAN PIETRO VERNOTICO – Armato di coltello ha minacciato una commessa, costringendola a consegnargli il denaro custodito nel registratore di cassa. Il rapinatore solitario entrato in azione ieri sera (venerdì 23 febbraio) in orario di chiusura all’Eurospin sito in via Carovigno a San Vito dei Normanni è fuggito via con circa 800 euro. Dopo il colpo, la fuga. Indagano i carabinieri, che hanno acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza. Fotogrammi preziosi che, con un po’ di fortuna, potrebbero fornire dettagli utili all’identificazione del bandito.

