San Pietro in Bevagna, anziano derubato in casa

SAN PIETRO IN BEVAGNA – Ladri in azione a San Pietro in Bevagna, marina di Manduria. Mercoledì pomeriggio, in poco più di mezz’ora, due malviventi si sono introdotti nella casa di Cosimo, 76enne che vive da solo, portandosi via l’intera cassaforte custodita e nascosta dall’uomo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp