Grottaglie, massiccio intervento sulla rete idrica e fognaria

GROTTAGLIE – Sono in corso importanti e vasti lavori sulla rete idrica e fognaria nella città di Grottaglie. Oltre 150 le vie interessate per 25 km di tubazioni nuove che andranno a sostituire le attuali, ormai troppo spesso, oggetto di perdite e causa di interventi di riparazione a carattere di urgenza.

Venti milioni di euro è la spesa totale per gli interventi di sostituzione che stanno interessando viale Matteotti e le vie limitrofe, viste anche le opere di rifacimento dei marciapiedi e della sede stradale già in atto a cura dell’amministrazione comunale. La rete idrica e fognaria passerà anche da via Partigiani Caduti e Piazza IV Novembre, zona che sarà interessata anche dalla realizzazione, da parte dell’Ente comunale, di una rotatoria.

L’amministrazione comunale ha fortemente voluto l’istituzione di un tavolo di coordinamento all’interno del quale, Autorità Idrica, Acquedotto Pugliese, amministrazione comunale e le aziende che si occuperanno dei lavori, possano dialogare e prevedere un cronoprogramma dei lavori che tenga conto anche di altri interventi che eventualmente interesseranno le stesse vie.

«Lavori necessari», ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Giovanni Blasi. «Andiamo ad intervenire separando, finalmente la linea di fogna bianca da quella nera evitando così, specialmente durante i forti temporali, il sovraccarico delle reti. Contestualmente, si interverrà sulla condotta idrica, sostituendo le tubazioni vetuste attuando una concreta azione di contrasto allo spreco dell’acqua».

«Siamo consapevoli che Grottaglie sia un vero e proprio cantiere a cielo aperto a causa dei numerosi lavori – ha invece commentato il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò -, ma data la portata degli stessi, sono inevitabili modifiche provvisorie alla viabilità e alcuni disagi ai cittadini. Ci scusiamo fin d’ora e cercheremo di ridurre gli inconvenienti al minimo possibile. Sono certo però che saranno tollerati vista l’importanza degli interventi. Come sempre il nostro impegno è massimo per rigenerare la città potenziando e migliorando i servizi ai cittadini».

