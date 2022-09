Lecce- Come ogni anno, ha appena avuto inizio presso la Cattedrale di Lecce la Santa Messa in Onore di San Michele, Santo protettore della Polizia di Stato.,officiata dall’Arcivescovo Metropolita di Lecce S.E. Rev.ma Mons. Michele SECCIA ed il cappellano della Polizia di Stato, Don Antonio SOZZO.La cerimonia ha preso il via alla presenza del Questore di Lecce Andrea VALENTINO e delle massime Autorità civili e militari. Alla messa hanno preso parte gli appartenenti alla Polizia di Stato di tutta la provincia di Lecce. La giornata sarà arricchita nel pomeriggio dal “Family Day”, un’occasione di incontro con le famiglie del personale della Polizia di Stato che saranno accolte in Questura, luogo di lavoro dei propri cari. Sono attesi soprattutto i più piccoli che potranno visitare luoghi, strutture e mezzi utilizzati dai propri familiari, poliziotti nelle diverse attività quotidiane che caratterizzano la “missione” delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.