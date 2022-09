Lecce-Il Congresso Regionale ANCE (Associazione Nazionale Cardiologi Extra-Ospedalieri), Cardiologia del Territorio, Puglia 2022, si terrà sabato 1 ottobre e si potrà seguire sia online che in presenza presso l’Hotel Tiziano a Lecce. Tale evento rappresenta una ghiotta opportunità di mettere a confronto su temi di grande rilevanza i cardiologi pugliesi e quelli di altri centri nazionali. Il Magnifico Rettore Prof. Fabio Pollice ed il prof. Michele Maffia dell’UNISALENTO apriranno il convegno insieme al Segretario Regionale ANCE Puglia, dott. Luigi Giuncato. Di seguito è riportato il link per leggere i dettagli del programma predisposto con dovizia di particolari e di attenzione precipua verso le innovazioni che in campo cardiologico spaziano dalla genetica allo scompenso, dai dispositivi all’interventistica.

Il Congresso è suddiviso in cinque sessioni: prevenzione cardiovascolare e percorsi diagnostico-terapeutici presso le Asl, novità sulla terapia anticoagulante orale, applicazioni dell’ecografia polmonare, diagnosi e terapia delle pericarditi, utilizzo della poli–pillola, trattamento dello scompenso cardiaco, prevenzione degli eventi avversi nei soggetti che praticano lo sport nelle sue varie espressioni.

Di particolare interesse sono le quattro Lezioni Magistrali in programma: il primo intervento, introdotto dal prof. Alessandro Distante, sarà quello della prof.ssa Eloisa Arbustini del Policlinico San Matteo di Pavia che illustrerà il progetto SISAGEN CARDIO promosso dall’Università del Salento, coinvolgendo tutti i cardiologi pugliesi. Il vice presidente dell’ANCE, Prof. Cesare De Gregorio dell’Università degli Studi di Messina sarà presentato dalla dott.ssa Giuseppina De Benedittis ed illustrerà a sua volta le novità nel trattamento della amiloidosi cardiaca e della cardiomiopatia ipertrofica. Il Responsabile dell’UOC di Cardiologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce, dott. Giuseppe Colonna verrà presentato dal dott. Francesco Ciccirillo e ci aggiornerà sul trattamento della stenosi aortica. Infine il Segretario Nazionale ANCE, dott. Giuseppe Trisolino sarà presentato dal dott. Luigi Dante Giuncato e parlerà delle novità in tema di trattamento dell’ipertensione arteriosa.

In questo evento, l’ANCE è rappresentato dai vertici provinciali, regionali e nazionali con il Segretario regionale dott. Luigi Giuncato, il Segretario provinciale di Lecce (Dr. Giovanni Carlà), il Segretario provinciale di Brindisi (Dr. Antonio D’Adamo), il Segretario provinciale di Taranto (Dr. Giuseppe Lantone), il Segretario provinciale BAT, (Dr. Pierluigi Russo) e dalla Coordinatrice nazionale del comitato scientifico del Centro Studi ANCE (Dr.ssa Giuseppina De Benedittis).

Il Congresso è curato dalla agenzia Motus Animi di Lecce. Programma e iscrizioni on line sono disponibili presso il sito www.motusanimi.it