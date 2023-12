Sampdoria-Bari, Marino: “Ingenuità e assenze ci costano troppo caro”

GENOVA – Mister Marino analizza così il pareggio del Bari sul campo della Sampdoria: “E’ un peccato, abbiamo fatto anche oggi una buona gara. Continuiamo purtroppo a commettere qualche ingenuità di troppo che si paga nella parte finale. Oggi diciamo che dispiace anche perché al 91′ c’eravamo quasi e la prestazione la ritengo tutto sommato buona. Diciamo che abbiamo inoltre corsi pochi rischi, la squadra ha retto bene. E se davanti c’è qualità ed organizzazione la giocata arriva. Tutto si incomincia ad intravedere. Così è stato in occasione della rete di Sibilli con l’assist di Menez. Abbiamo pensato forse a gestire e troppo, dovevamo cercare altre imbucate invece. Stavamo però difendendo bene, la squadra in un ambiente caldo e da Serie A si era persino trovata in vantaggio. Achik? ha personalità, gli è mancata incisività negli ultimi metri. Può crescere ancora. Di Cesare? Non si era allenato, ma ha dato disponibilità ed è stato presente. La crescita sarà graduale per tutti”.

Costa caro il rosso a Menez, che pure era stato determinante nell’assist del momentaneo 0-1: “E’ un peccato per la rincorsa che ha fatto. Ha bruciato tutte le tappe, non doveva lasciarsi andare. Ormai è successo, non possiamo farci nulla. In certe situazioni, comunque, bisogna essere più elastici e questo discorso può valere anche per gli arbitraggi. Forse in certi casi si accumula un po’ di tensione, servirebbe sicuramente una decisa concentrazione. Abbiamo del resto sempre lavorato nelle difficoltà, ma stiamo facendo il massimo. Spero che con l’anno nuovo si possa ripartire in modo diverso, e tutti in grado di remare dalla stessa parte”.

