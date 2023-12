Serie C/C, ufficiale: Auteri nuovo allenatore del Benevento

Adesso è ufficiale: il Benevento ha annunciato di aver affidato la panchina a Gaetano Auteri in seguito all’esonero di Matteo Andreoletti. Con Loreno Cassia, allenatore in seconda, e Giuseppe Di Mauro, preparatore atletico, il tecnico di Floridia (Siracusa) torna nel Sannio dopo la storica promozione in Serie B della stagione 2015-2016. A partire da mercoledì 27 dicembre, Auteri e il suo staff saranno in città per gli allenamenti e la presentazione alla stampa.

