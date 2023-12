L’ex Esposito risponde a Sibilli nel recupero: Sampdoria-Bari 1-1

L’ex Esposito al 92’ riprende Sibilli e Bari e Sampdoria vanno alla sosta con un punto a testa. A Marassi finisce 1-1 e ai biancorossi resta l’amaro in bocca per essersi fatto riprendere nel recupero.

In croanaca: Nel Bari Dorval si fa male nel riscaldamento e lascia il posto a Matino, a sinistra va Frabotta. Nella Samp titolari gli ex Esposito e Benedetti.

Al 6’ occasione Samp con l’ex Benedetti che elude la marcatura di Frabotta e di testa conclude alto. Al 16’ combinazione tra Sibilli e Nasti ma la mira non è delle migliori. Al 20’ la Sampdoria recupera palla sulla trequarti e ci prova con Verre dalla distanza: Brenno si tuffa e controlla. Minuto 24: gran botta dal limite di Edjouma: Stankovic la alza sulla traversa ma l’arbitro non concede il corner.

Al 34’ combinazione tra gli ex Esposito e Benedetti: Brenno blocca a terra. Sul finire del primo tempo l’occasione buona ce l’ha Sibilli dopo un’uscita dal pressing: l’attaccante napoletano trova sulla traiettoria Edjouma. La prima frazione di gioco si conclude con un calcio di punizione dal limite di Esposito che si stampa sulla traversa.

Nella ripresa è la Samp a farsi vedere per prima: al 10’ bella transizione della Sampdoria sull’asse Yepes-Esposito: l’ex di un nulla non trova il vantaggio. Minuto 19: fuori Nasti, dentro Menez e il francese si veste subito da assistman e serve a Sibilli il pallone del vantaggio: l’ex Pisa è freddo davanti a Stankovic e porta i suoi in vantaggio.

Al 2’ di recupero la Sampdoria trova il pari al termine di un’azione insistita dopo una palla persa da Bellomo: l’assist è di De Paoli, il tap-in a porta vuota di Esposito. Finisce dopo 6′ di recupero e con l’espulsione di Menez per un applauso ironico all’arbitro.

Le due squadre vanno alla pausa con 23 punti a testa, a +3 dalla zona playout e con qualche spunto positivo. Ma l’anno nuovo dovrà cominciare con un altro piglio.

19a g. Serie BKT: Sampdoria-Bari 1-1

Reti: 34’st Sibilli (B), 47’st Esposito (S)

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic, Esposito, De Luca (24’st La Gumina), Verre (24’st Stojanovic), Giordano (44’st Askildsen), De Paoli, Yepes, Murru (c), Gonzalez, Benedetti (38’st Ntanda), Ghilardi. A disp.: Ravaglia, Panada, Ricci, Conti, Malagrida, Girelli, Buyla, Delle Monache. All. A. Pirlo

Bari (4-3-3): Brenno, Matino, Di Cesare (c), Vicari, Frabotta, Maita, Benali, Edjouma (29’st Acampora), Achik (29’st Dorval), Nasti (19’st Menez), Sibilli (42’st Bellomo). A disp.: Pissardo, Astrologo, Faggi, Zuzek, Aramu, Ahmetaj, Morachioli. All. P. Marino.

Arbitro: Sig. Livio Marinelli (Termoli); assistenti: Sig. Paolo Laudato (Taranto) e Sig. Paolo Bitonti (Bologna). Quarto Ufficiale: Sig. Michele Delrio (Reggio Emilia). VAR: Massimiliano Irrati (Pistoia), AVAR: Matteo Gariglio (Pinerolo).

Ammoniti: Maita (B), Di Cesare (B), Gonzalez (S), Edjouma (B).

Espulso: 49’st doppio giallo a Menez (B).

Note: Angoli: 5-2. Rec.: 3’pt; 7’st. Stadio ‘Luigi Ferraris’, Genova; cielo coperto, 10°C, terreno in buone condizioni; 22.978 spettatori (18.229 abbonati; 811 tifosi ospiti).

