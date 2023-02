SALENTO – Il mare molto agitato e il freddo intenso di questo periodo sta aumentano la possibilità di ritrovare tartarughe spiaggiate, che debilitate o ferite non riescono ad affrontare queste difficili condizioni meteo e infatti sono diverse quelle curate dal Centro recupero tartarughe marine di Calimera. Per chi dovesse avvistare tartarughe spiaggiate è importante che chiamino subito chi di competenza e non cerchino di rimetterle in mare o trasportarle in bacinelle d’acqua.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email

Whatsapp