Salento, sequestrati 42kg di botti: una denuncia

A Surano, in Salento, i Carabinieri hanno sequestrato in una attività commerciale 9.655 articoli pirotecnici, pari a oltre 42 chilogrammi. Il sequestro è scattato in relazione alla normativa antincendio, poiché il materiale risultava esposto alla vendita in adiacenza ad altra merce infiammabile. Il titolare dell’esercizio è stato denunciato.

