Salento, scritta oltraggiosa contro la Lega, Marti: ‘Non ci intimidiscono’

Nella mattinata di martedì 15 ottobre, a Calimera (Lecce) è stata rinvenuta una scritta offensiva contro la Lega e i suoi rappresentanti locali. Il messaggio, realizzato con vernice spray nera a caratteri cubitali, è comparso su un muro all’interno del parco comunale “La Mandra”, situato lungo la circonvallazione del comune salentino. La scritta è indirizzata ai leghisti calimeresi. Informati dell’accaduto, i carabinieri hanno avviato le indagini. “Scritte inqualificabili che incitano all’odio e alla violenza insulti intollerabili che non ci intimidiscono e non fermeranno il nostro impegno per il territorio e i cittadini”, ha commentato il senatore leghista Roberto Marti.

