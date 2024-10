Salento, frode da 150mila euro: denunciati 53 falsi braccianti agricoli

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce, in collaborazione con l’INPS locale, hanno smascherato una frode di ampie proporzioni che ha coinvolto 53 braccianti agricoli e il titolare di un’azienda. L’inchiesta ha portato alla luce assunzioni fittizie, effettuate tra novembre 2018 e gennaio 2024, al solo scopo di ottenere illecitamente indennità previdenziali e assistenziali per un totale di 150.000 euro.

L’azienda indagata non disponeva né di un conto corrente né di documentazione tracciabile per il pagamento dei salari, come richiesto dalla legge. I rapporti di lavoro registrati all’INPS erano infatti fittizi, volti esclusivamente a permettere la riscossione di Naspi, malattia, maternità e indennità COVID.

Il debito contributivo accumulato ammonta a 85.000 euro, e senza l’intervento degli inquirenti, il danno per l’istituto previdenziale avrebbe potuto raggiungere i 300.000 euro. Gli indagati sono stati denunciati per truffa ai danni dello Stato.

Questa operazione ribadisce l’impegno dei Carabinieri nella lotta contro le frodi e nella tutela della legalità, garantendo l’integrità del sistema previdenziale.

