Mare, musei aperti e mercatini: la Pasquetta di chi resta

Bari – C’è chi se la canta e apre il suo banchetto da collezionista in piazza, chi approfitta della bella giornata per gli sport acquatici e chi dei musei aperti, al Castello Svevo o nei dintorni, per un giro nella città vecchia: sono i tanti volti di chi in città resta o ci arriva da turista, senza la tradizionale scampagnata della Pasquetta.

