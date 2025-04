Morte Papa Francesco, il cordoglio di politica e istituzioni

“Oggi il mondo piange la scomparsa di Papa Francesco. Ha ispirato milioni di persone, ben oltre la Chiesa cattolica, con la sua umiltà e il suo amore così puro per i meno fortunati. Il mio pensiero va a tutti coloro che sentono questa profonda perdita. Che possano trovare conforto nell’idea che l’eredità di Papa Francesco continuerà a guidarci tutti verso un mondo più giusto, pacifico e compassionevole”. Lo scrive su X la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

“Le mie condoglianze ai cattolici del mondo intero”: così il presidente francese Emmanuel Macron commenta la morte di Papa Francesco. “Da Buenos Aires a Roma, Papa Francesco voleva che la Chiesa portasse la gioia e la speranza ai più poveri. Che unisse gli uomini fra loro e con la natura. Possa questa speranza resuscitare sempre al di là di lui”: lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, su X, dopo la notizia della morte di Papa Francesco. “A tutti i cattolici, al mondo in lutto, mia moglie e io esprimiamo tutti i nostri pensieri”.

“La scomparsa di Papa Francesco suscita un profondo senso di dolore: guida spirituale di immenso carisma e testimone di fede vissuta, ha saputo incarnare i valori della misericordia e della solidarietà, avvicinando la Chiesa a tutti con una particolare attenzione a chiunque fosse in difficoltà. Il Suo impegno per il dialogo, la pace e l’attenzione agli ultimi resteranno un’eredità preziosa”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre. Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale”. Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

“Ho appena appreso della morte di Papa Francesco. Il mio pensiero va ai milioni di cristiani in tutto il mondo che lo hanno amato. Sono stato felice di vederlo ieri, nonostante fosse molto malato. Ma io lo ricorderò sempre per le sue omelie nei primi giorni del Covid, È stato veramente meraviglioso”. Sono le parole su X del vicepresidente americano, JD Vance, che ieri nel corso della sua visita in Vaticano era stato brevemente ricevuto a Santa Marta dal Pontefice..

La morte di Papa Francesco è un dolore immenso. Le sue ostinate parole di pace , dialogo e solidarietà a tutti i costi sono e resteranno una guida per tutti noi in questi tempi difficili. Grazie per ogni insegnamento, riposi in pace. Lo scrive su X Giuseppe Conte.

L’umiltà e il coraggio hanno contraddistinto Francesco che oggi torna alla casa del Padre lasciandoci più soli ma allo stesso tempo, confortati dalle azioni che ha compiuto e dalle sue parole che continueranno ad impreziosire la storia umana e della Chiesa. Oggi suoneranno le campane a lutto e noi tutti pregheremo per il nostro Papa”. Così Dario Iaia deputato FdI.

“Profondo dolore per la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. Ha saputo parlare al mondo di pace, di giustizia e di attenzione agli ultimi. Tutto ciò resterà un’eredità preziosa”. Così in una nota il senatore Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a Palazzo Madama.

Con profondo dolore e commozione, l’Università di Foggia si unisce al lutto della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta nel giorno del Lunedì dell’Angelo, momento in cui la liturgia cristiana celebra la luce della Risurrezione. Nel messaggio firmato dal rettore Lorenzo Lo Muzio, la comunità accademica sottolinea il valore simbolico di questa coincidenza: «Questo passaggio nel giorno che segue la Pasqua ci invita a leggere la sua morte alla luce della fede che ha testimoniato con la vita, le parole e la sua instancabile opera di pastore e uomo di pace». L’Università di Foggia ricorda il pontificato di Papa Francesco come una guida morale anche per il mondo della cultura e della formazione. Il suo impegno per la giustizia sociale, per la vicinanza agli ultimi, per il dialogo tra le religioni e per la difesa dell’ambiente, viene indicato come un esempio vivo per l’intera comunità accademica. «Ha rivolto più volte parole significative al mondo universitario, spronando docenti, ricercatori e studenti a coltivare il sapere come strumento di servizio all’umanità», si legge nel messaggio. Francesco ha indicato nell’Università un luogo privilegiato per costruire pensiero critico, bellezza e verità, incoraggiando una conoscenza che nasce dall’incontro e dall’ascolto della realtà, soprattutto la più fragile. «Come comunità universitaria – conclude il rettore – siamo grati per le sue parole, i suoi gesti e il suo pensiero, che continueranno a guidarci nella formazione delle nuove generazioni e nella promozione di una cultura della pace, della solidarietà e della cura».

Putin, presidente russo, ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco definendolo “una persona straordinaria”l

“Riposa in pace, Papa Francesco”. Così la Casa Bianca ha espresso le sue condoglianze per la morte del Pontefice, pubblicando sul social X due foto che ritraggono gli incontri di Bergoglio con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e con il vicepresidente J.D. Vance.

“Sono profondamente rattristata nell’apprendere della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco. È stata una voce globale per l’unità, la giustizia e la dignità umana. La sua saggezza e umiltà hanno toccato vite ben oltre i confini della fede. I miei pensieri sono con tutti coloro che ne piangono la perdita”. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde sul social X.

“Mia moglie e io siamo profondamente addolorati nell’apprendere della morte di Papa Francesco. I nostri cuori pesanti si sono tuttavia in qualche modo alleviati sapendo che Sua Santità ha potuto condividere un augurio pasquale con la Chiesa e il mondo che ha servito con tanta devozione durante tutta la sua vita e il suo ministero”. È quanto si legge nel messaggio diffuso da re Carlo III, come riporta la Bbc. “Sua Santità sarà ricordato per la sua compassione, la sua preoccupazione per l’unità della Chiesa e per il suo instancabile impegno per le cause comuni di tutti gli uomini di fede e di coloro che, con buona volontà, operano per il bene degli altri. La sua convinzione che la cura del Creato sia un’espressione esistenziale della fede in Dio ha trovato eco in tanti in tutto il mondo”, aggiunge il sovrano britannico, “attraverso il suo lavoro e la sua attenzione verso le persone e il pianeta, ha toccato profondamente la vita di moltissime persone”.

“Un giorno triste per il mondo e per la nostra Puglia con la quale Papa Francesco aveva un rapporto speciale. Per noi terra di frontiera e di accoglienza, casa di Padre Pio e don Tonino Bello. Per ben cinque volte Papa Francesco é venuto a farci visita, ci ha accolto nel suo abbraccio ed ha ricordato e apprezzato l’amore e l’ospitalità dei pugliesi sempre pronti nei momenti di difficoltà. La sua presenza nella nostra terra resteranno un ricordo indelebile ma anche un impegno”. Lo afferma la Presidente del Consiglio regionale della Puglia Loredana Capone. “Esprimo il cordoglio e la profonda tristezza mia e del Consiglio regionale della Puglia per la perdita di Papa Francesco – dice Capone – Questo mondo aveva oggi ancor più bisogno di lui, della sua guida come costruttore di pace, della sua rivoluzionaria azione capace di avvicinare anche chi per formazione e credo era lontano dalla Chiesa. La sua vita in difesa degli ultimi, dei poveri, dei bambini, delle donne, della natura e dell’ambiente, sia monito per tutti noi. Lascia agli amministratori, ai leader della Terra e ai cittadini tutti un grande esempio di umanità e giustizia sociale che non possiamo disperdere. Mancherà a tutti e tutte noi, facciamoci portavoce e esempio della sua vita”.

Il capogruppo in consiglio regionale pugliese della Lega, Giacomo Conserva, esprime il cordoglio suo e dei consiglieri regionali sulla scomparsa di Papa Francesco: “Perdiamo Papa Francesco, grande Pontefice, un campione della pace, un tenace alfiere di una fede cristiana intrisa di autencità, il rappresentante di Cristo sulla terra in un momento di così grandi difficoltà, perdiamo un uomo la cui parola è stata sempre ascoltata ed attesa da tutti i cristiani. Ricordiamo la Sua presenza sempre densa di significato in Puglia. A nome dei consiglieri regionali pugliesi della Lega, esprimo profondo cordoglio per questa grave perdita”.

“La intensa e dolcissima vita terrena di Papa Francesco si è conclusa oggi lunedì dell’Angelo. È facile immaginarlo adesso accompagnato dagli angeli in Paradiso al cospetto di Dio. Ringraziamo il Signore che ce lo ha donato permettendoci di imparare da lui la semplicità, l’amore per il Creato, il senso della giustizia e della uguaglianza di tutti gli esseri umani. Proseguire senza di lui non sarà facile, ma siamo consapevoli che il suo insegnamento renderà più lieve la nostra fatica”. Lo afferma il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Milioni di persone in tutto il mondo piangono la tragica notizia della scomparsa di Papa Francesco. La sua vita è stata dedicata a Dio, alle persone e alla Chiesa. Sapeva dare speranza, alleviare le sofferenze attraverso la preghiera e promuovere l’unità. Ha pregato per la pace in Ucraina e per gli ucraini. Piangiamo insieme ai cattolici e a tutti i cristiani che hanno cercato sostegno spirituale in Papa Francesco. Memoria eterna!”. Lo scrive sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“E’ davvero profondo il dolore di tutti i sindaci, dei Comuni italiani e dell’Anci per la scomparsa di Papa Francesco. In una delle fasi più difficili della vita dell’umanità, ci mancherà la sua voce universale che ha sempre invocato pace, giustizia ed equità”. E’ il commento di Gaetano Manfredi, presidente dell’Anci e sindaco di Napoli. “Papa Francesco in questi anni ha riservato grande attenzione alla vita delle nostre comunità, e dimostrato vicinanza soprattutto ai bisogni dei più deboli e indifesi. Una lezione che, da amministratori, terremo ogni giorno viva nel suo ricordo”, conclude.

