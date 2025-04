Morte Papa Francesco: entro 9 giorni il funerale, conclave entro un mese

CITTÀ DEL VATICANO – La Chiesa si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco. I funerali si terranno entro nove giorni, come previsto dai protocolli vaticani, mentre entro un mese si aprirà il conclave che, dopo le congregazioni generali, eleggerà il nuovo Pontefice.

In piazza San Pietro, dolore e incredulità tra i fedeli: solo ieri mattina Jorge Mario Bergoglio si era affacciato per salutare i pellegrini. A esprimere il cordoglio della Conferenza Episcopale Italiana è stato il presidente, cardinale Matteo Zuppi: «È un momento doloroso e di grande sofferenza per tutta la Chiesa. Affidiamo all’abbraccio del Signore il nostro amato Papa Francesco, nella certezza, come lui ci ha insegnato, che tutto si rivela nella misericordia e si risolve nell’amore del Padre».

Il cardinale ha chiesto che in tutta Italia le campane delle chiese suonino in segno di lutto e che vengano promossi momenti di preghiera personale e comunitaria, in comunione con la Chiesa universale.

